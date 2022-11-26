Англия сыграла наибольшее количество нулевых ничьих на чемпионатах мира среди всех сборных

Сборная Англия в 12-й сыграла нулевую ничью на чемпионате мира.

25 ноября англичане сыграли вничью с США (0:0) в матче второго тура группового турнира ЧМ-2022. Как сообщает Opta, это 12-я безголевая ничья команды на чемпионате мира, что является самым большим показателем среди всех сборных за всю историю турнира.

По итогам игрового дня в группе В Англия занимает первое место (4 очка). На второй строчке Иран (3 очка), на третьей — США (2 очка), на четвертой — Уэльс (1 очко).

Англия следующий матч проведет 29 ноября против Уэльса, а США в этот же день встретится с Ираном. Обе встречи начнутся в 21.00 мск.