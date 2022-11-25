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25 ноября, 23:52

Англия и США сыграли нулевую ничью на ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Англия — США — 0:0.
Фото AFP

Сборные Англии и США сыграли вничью в матче второго тура группы В чемпионата мира-2022. Встреча на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счетом 0:0.

За весь матч Англия нанесла три удара в створ ворот, США — один. Также на счету американцев всего 10 ударов по воротам, у англичан— восемь.

Отметим, что Англия ни разу не обыгрывала США в официальных матчах. Команды встречались друг с другом дважды на чемпионатах мира (1950, 2010) — один матч выиграла сборная США, второй закончился вничью.

По итогам игрового дня в группе В Англия занимает первое место (4 очка). На второй строчке Иран (3 очка), на третьей — США (2 очка), на четвертой — Уэльс (1 очко).

Англия следующий матч проведет 29 ноября против Уэльса, а США в этот же день встретится с Ираном. Обе встречи начнутся в 21.00 мск.

Чемпионат мира. Группа B
25 нояб, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Англия
0:0
США
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Сборная США по футболу
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