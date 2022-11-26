Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 01:11

Валенсия повторил рекорд Эйсебио, Росси и Саленко

Кирилл Бурдаков
Статистик
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

В матче против Нидерландов Эннер Валенсия забил свой третий гол на ЧМ-2022 и не только вышел на первое место в списке бомбардиров турнира, но и повторил исторический рекорд.

Эквадорский форвард записал на свой счет шесть последних голов своей сборных на чемпионатах мира (три — в Бразилии, три — в Катаре).

Ранее подобные серии выдавали всего три футболиста. В 1966 году отметился португалец Эйсебио, в 1982-м — итальянец Паоло Росси, а в 1994-м — россиянин Олег Саленко. По пять голов подряд записывали на свой счет североирландец Питер Макпарланд, итальянец Алессандро Альтобелли и еще один португалец Криштиану Роналду.

Футболисты, которые забили больше четырех подряд голов своей сборной на ЧМ

Игрок

Сборная

Турниры

Матчи

Голы

Эйсебио

Португалия

1966

Бразилия — 3:1**, КНДР — 5:3****

6

Паоло Росси

Италия

1982

Бразилия — 3:2***, Польша — 2:0**, ФРГ — 3:1*

6

Олег Саленко

Россия

1994

Швеция — 1:3*, Камерун — 6:1*****

6

Эннер Валенсия

Эквадор

2014, 2022

Швейцария — 1:2*, Гондурас — 2:1**, Катар — 2:0**, Нидерланды — 1:1*

6

Питер Макпарланд

Северная Ирландия

1958

Аргентина — 1:3*, ФРГ — 2:2**, Чехословакия — 2:1**

5

Алессандро Альтобелли

Италия

1978, 1982

ФРГ — 3:1*, Болгария — 1:1*, Аргентина — 1:1*, Корея — 3:2**

5

Криштиану Роналду

Португалия

2014, 2018

Гана — 2:1*, Испания — 3:3***, Марокко — 1:0*

5

* Количество голов.

1
0
Читайте также
Супербой Бузовой и Загитовой может пройти уже весной. Еще недавно фигуристка робела при виде соперницы
США и Англия разошлись миром. Британцы разочаровали после 6:2
Путин призвал нарастить производство и поставки продукции ВС РФ
Захарова сочла шантажом требования Зеленского к Западу
Киев обвинили в невыполнении обязательств по Конвенции о запрете мин
Как обстоят дела с чистой водой у россиян
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Пулишич признан лучшим игроком матча Англия — США
Саутгейт: «Англия все еще можем выиграть группу, это должно быть нашей целью»
ЧМ-2022: ключевой матч для Аргентины, Франция против Дании. Онлайн-трансляция 26 ноября
Магуайр — о ничьей с США: «Мы были не в лучшей форме, есть над чем работать»
Британский журналист: «На Саутгейта оказывается большое давление. Будет катастрофа, если они не выйдут в плей-офф»
«Хаос на стадионах, свободные места и завышенные цены». Мировые СМИ — о проблемах ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Англия сыграла наибольшее количество нулевых ничьих на чемпионатах мира среди всех сборных

Британский журналист: «На Саутгейта оказывается большое давление. Будет катастрофа, если они не выйдут в плей-офф»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости