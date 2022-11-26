Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 00:33

Кейн рассказал, чего не хватило сборной Англии для победы над США в матче ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал ничью с США (0:0) в матче второго тура группового турнира ЧМ-2022.

«Это было не лучшее выступление. Мы хорошо владели мячом, но у нас не было конечного компонента. Нам не хватало сыгранности, в отличие от игры с Ираном. У нас было две или три возможности, но мы не реализовали их. США хорошо прессинговали, создавали трудности.

Мы знаем, что можем играть лучше, ничья на чемпионате мира — это неплохо, ни одна игра не бывает легкой. После нашего первого выступления люди думают, что мы всех разгромим, но это не так», — приводит слова Кейна ВВС.

По итогам игрового дня в группе В Англия занимает первое место (4 очка). На второй строчке Иран (3 очка), на третьей — США (2 очка), на четвертой — Уэльс (1 очко).

Англичане следующий матч проведут 29 ноября против Уэльса, а американцы в этот же день встретятся с Ираном. Обе встречи начнутся в 21.00 мск.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Источник: ВВС
Гарри Кейн
Сборная Англии по футболу
Сборная США по футболу
1
Читайте также
ФИФА разрешила радужные флаги на ЧМ-2022, но запретила англичанам костюмы крестоносцев. А в Германии раскол из-за политических жестов
Супербой Бузовой и Загитовой может пройти уже весной. Еще недавно фигуристка робела при виде соперницы
Путин призвал нарастить производство и поставки продукции ВС РФ
Захарова сочла шантажом требования Зеленского к Западу
Киев обвинили в невыполнении обязательств по Конвенции о запрете мин
Как обстоят дела с чистой водой у россиян
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Англия почти в плей-офф, Иран и США ждет «матч смерти». Расклады чемпионата мира
ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 26 ноября
Большой экран и толпа в Нью-Йорке, танцы в Манчестере, Бекхэм на трибуне: матч Англии и США на ЧМ-2022
Англия попадет в плей-офф, даже если проиграет Уэльсу. Потому что правила на ЧМ не такие, как на Евро
США и Англия разошлись миром. Британцы разочаровали после 6:2
Френки де Йонг признан лучшим игроком матча Нидерланды — Эквадор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 26 ноября
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости