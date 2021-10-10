Бывший полузащитник сборной России Андрей Кобелев оценил игру команды в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (1:0).

«Во-первых, у меня было единственное желание, чтобы сборная победила, — цитируют Кобелева «Известия». — Считаю, что самое главное, чего достигла команда в матче со Словакией, это результат. Об игре, конечно, говорить сейчас не хотелось бы.

Сборная формируется, много травмированных, надо понимать, что при плохой игре мы всё-таки набрали три балла. Сейчас нет смысла разбирать матч со Словакией, потому что через пару дней важнейшая встреча на выезде со Словенией, в которой нельзя терять очки».

Матч Словения — Россия состоится 11 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.