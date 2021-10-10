Андрей Кобелев считает, что сейчас нет смысла разбирать матч Россия — Словакия
Бывший полузащитник сборной России Андрей Кобелев оценил игру команды в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (1:0).
«Во-первых, у меня было единственное желание, чтобы сборная победила, — цитируют Кобелева «Известия». — Считаю, что самое главное, чего достигла команда в матче со Словакией, это результат. Об игре, конечно, говорить сейчас не хотелось бы.
Сборная формируется, много травмированных, надо понимать, что при плохой игре мы всё-таки набрали три балла. Сейчас нет смысла разбирать матч со Словакией, потому что через пару дней важнейшая встреча на выезде со Словенией, в которой нельзя терять очки».
Матч Словения — Россия состоится 11 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю