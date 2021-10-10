Кейн поддержал решение назначить женщину главным арбитром матча сборной Англии
Форвард сборной Англии Харри Кейн после игры отборочного турнира ЧМ-2022 против Андорры (5:0) высказался о том, что впервые в истории на матче английской сборной главным арбитром была женщина.
The first time a #ThreeLions game has been refereed by a woman and it should be the first of many. History made and another step closer to the World Cup. ??? https://t.co/uW6Y0VAlGn— Harry Kane (@HKane) October 9, 2021
«Впервые матч сборной Англии обслуживала женщина, и это должен быть первый случай из многих, — написал Кейн в Twitter. — История свершилась, и мы стали еще на шаг ближе к чемпионату мира».
На эту игру была назначена украинка Катерина Монзуль. Ассистентами были ее соотечественницы Марина Стрилецкая и Светлана Грушко.
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