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Бышовец — об уходе Сантуша из сборной Португалии: «Недооценка Марокко была непростительной»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Фернанду Сантуш.
Фото AFP

Бывший главный тренер «Маритиму» Анатолий Бышовец в комментарии для «СЭ» отреагировал на уход Фернанду Сантуша с поста главного тренера сборной Португалии.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

«Выступление Португалии сложно назвать успешным. Тренеру не удалось решить главный вопрос, а именно вопрос подготовки к матчу с Марокко, которое морочило голову практически всем командам. Недооценка Марокко была непростительной. Это поражение сыграло не последнюю роль в отставке Сантуша, как и ситуация с заменами Роналду. Думаю, все это стало решающим фактором», — сказал Бышовец «СЭ».

68-летний португальский специалист тренировал португальскую команду с 2014 года. Вместе с ним сборная выиграла золото чемпионата Европы-2016.

На чемпионате мира-2022 Португалия проиграла Марокко (0:1) в четвертьфинале турнира.

Анатолий Бышовец
Сборная Португалии по футболу
Фернанду Сантуш
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