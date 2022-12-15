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Судейство

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Вилков — о судействе финала ЧМ-2022: «Марчиняк — сильный арбитр и справится с топ-матчем!»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Лионель Месси (слева) и Шимон Марчиняк.
Фото AFP

Бывший судья РПЛ Михаил Вилков в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение поляка Шимона Марчиняка главным арбитром финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

«Судя по уровню арбитража на ЧМ, арбитром финала должен быть европеец. Россиян там нет, поэтому выбираем из тех кто остался! Итальянец Орсато отсудил полуфинал, поэтому остается поляк Марчиняк. Я ставил на Орсато, но в любом случае Марчиняк — сильный арбитр и справится с топ-матчем! Нас ждет искрометная игра лучших команд ЧМ-2022», — сказал Вилков «СЭ».

Помощниками Марчиняка на матче будут соотечественники Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич, четвертым рефери — Исмаил Эльфат (США/Марокко), запасным — Кэтрин Несбитт (США).

18 декабря на арене «Лусаил» пройдет финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией, начало — в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Михаил Вилков
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