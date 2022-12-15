Поляк Шимон Марциняк назначен главным арбитром финала ЧМ-2022

Польский судья Шимон Марчиняк назначен главным арбитром финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции, сообщает официальный сайт Польской федерации футбола.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Его помощниками на матче будут соотечественники Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич, четвертым рефери — Исмаил Эльфат (США/Марокко), запасным — Кэтрин Несбитт (США).

ВАР — Томаш Квятковский (Польша), АВАР — Хуан Сото (Венесуэла). ОВАР — Кайл Аткинс (США).

Помощник видеоарбитра (СВАР) — Фернандо Герреро (Мексика). Резервный судья ВАР — Бастиан Данкерт (Германия), резервный АВАР — Кори Паркер (США).

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет на главном стадионе турнира, арене «Лусаил» 18 декабря, начало — 18.00 мск.