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Сегодня, 08:59

Алиссон прокомментировал ситуацию с госпитализацией Пеле

Виталий Косик
Корреспондент
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Вратарь сборной Бразилии Алиссон выразил слова поддержки Пеле после победы над Кореей (4:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Все знают, что со здоровьем Пеле не все хорошо. Он так много значит для нас, бразильцев, он так много значит для футбола. Это лишь маленькое сообщение от нашей команды, мы молимся, чтобы ему стало лучше. Мы вместе с ним, он не один. Он не будет наедине с собой в эту трудную минуту. Его семья не будет одна. Мы с ними до конца. Если мы сможем сразиться здесь, на ЧМ, выигрывать матчи для него и выиграть турнир для него — мы это сделаем», — приводит слова голкипера AS.

Пеле был госпитализирован в больницу Сан-Паулу 30 ноября. 82-летнему бразильцу диагностировали общий отек тела, включая сердечную недостаточность, а также спутанность сознания.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Алиссон Рамзес Бекер (Алиссон)
Пеле
Сборная Бразилии по футболу
0
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