Защитник сборной Франции Варан: «Мы живем мечтой, но эта мечта может рухнуть в любой момент»

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан рассказал, какие слова произнес для команды в перерыве матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Польши (1:3).

«Мы находимся в 1/8 финала чемпионата мира, мы живем мечтой, но эта мечта может рухнуть в любой момент, если мы будем продолжать в том же духе», — цитирует GFFN Варана.

После первого тайма счет был в пользу сборной Франции — 1:0.

В четвертьфинале ЧМ-2022 французы встретятся с национальной командой Англии 10 декабря. Начало — в 22.00 по мск.