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Сегодня, 15:35

Спиридонов — об инклюзивных повязках на ЧМ: «Люди сошли с ума, это что-то за гранью»

Спиридонов высказался о ситуации с инклюзивными повязками капитанов на ЧМ-2022
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Российский волейболист катарского клуба «Аль-Ахли» Алексей Спиридонов в комментарии для «СЭ» высказался о ситуации с инклюзивными повязками капитанов на чемпионате мира-2022.

«Это больные люди с этими радужными повязками... Видел в интернете ролики, где журналисты специально провоцируют полицию, подходя и показывая радужную повязку. Люди сошли с ума, это что-то за гранью», — сказал Спиридонов «СЭ».

Ранее сборные Англии, Уэльса, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов и Швейцарии сделали совместное заявление, в котором отказались надевать повязки One Love в поддержку инклюзивности после предупреждения со стороны ФИФА.

По информации СМИ, если игроки турнира наденут радужные повязки, то судья будет вправе показать им желтую карточку с первых секунд.

Инклюзивная капитанская повязка. Семь европейских команд отказались выступать на ЧМ-2022 с инклюзивными повязками

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Германия 0
Япония 0
1-й тайм

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
Чемпионат мира по футболу 2022
Алексей Спиридонов
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