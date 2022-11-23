Полузащитник сборной Марокко Буфаль — о ничьей с Хорватией: «Сложно играть в час дня, но нам нет оправдания»

Полузащитник сборной Марокко Софьян Буфаль прокомментировал ничью с Хорватией (0:0) в матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022.

— Можешь рассказать о климате, очень жарко, сложно ли играть?

— Немного сложно, — сказал Буфаль. — Больше это проявлялось в первом тайме, потому что было солнце, я не чувствовал прохладу. Сложно играть в час дня. Но нет оправдания. Мы все равно должны выкладываться на все сто и набирать очки.

— Почему так мало голов в последних матчах в турнире?

— Не знаю. Это первый тур. Все команды находятся под некоторым давлением. Они не хотят ошибиться. Первая игра всегда сложная.

— Федор Смолов играл в «Сельте», помните его?

— Нет, я не играл с ним.

Сборная Марокко проведет следующий матч на ЧМ-2022 против Бельгии. Игра состоится 27 ноября и начнется в 16.00 по московскому времени.