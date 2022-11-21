Семь европейских команд отказались выступать на ЧМ-2022 с инклюзивными повязками

Сборные Англии, Уэльса, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов и Швейцарии сделали совместное заявление, в котором отказались надевать повязки One Love в поддержку инклюзивности после предупреждения со стороны ФИФА.

«ИФА ясно дала понять, что наложит спортивные санкции, если наши капитаны будут носить радужные повязки на поле. Как национальные федерации, мы не можем поставить наших игроков в положение, при котором они могут столкнуться со спортивными санкциями, включая предупреждения, поэтому мы попросили капитанов не надевать их на матчах чемпионата мира по футболу», — приводит текст заявления «РИА Новости».

В федерациях также заявили, что готовы были бы оплатить штраф, но не могут позволить себе поставить игроков в ситуацию, когда они могут быть предупреждены или даже вынуждены покинуть поле. В заявлении также говорится, что они очень разочарованы действиями ФИФА и будут оказывать поддержку инклюзивности другими способами.

По информации СМИ, если игроки турнира наденут радужные повязки, то судья будет вправе показать им желтую карточку с первых секунд.