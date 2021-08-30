Алексей Миранчук отметил, что в «Аталанте» нет ограничений по питанию
19:05
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сказал, что в команде нет ограничений по питанию.
«Исключены ли в «Аталанте» сахар и мучное? Если честно, ограничений никаких нет, — сказал Миранчук в интервью Youtube-каналу РФС. — Там свое, здесь свое. Это нормально, у каждого тренера свои взгляды».
Ранее стало известно, что новый главный тренер сборной России Валерий Карпин запретил игрокам употреблять сахар.
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