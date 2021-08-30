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Миранчук положительно относится к новичкам в сборной России

18:56
Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал о том, как он относится к появлению новичков в команде.

— Какой футбол хочет видеть от игроков Карпин, кроме того, что уже известно — смелость и дерзость на поле?

— Мне кажется, это уже неплохо. Будем отталкиваться от такой базы.

— В сборной много новых имен. Как вы воспринимаете обновление в команде?

— Всегда классно, когда есть молодые ребята. Они всегда есть, были и будут. Это нормальная практика. Только положительно к этому отношусь, — - сказал Миранчук в интервью Youtube-каналу РФС.

Сборной России предстоят отборочные матчи ЧМ-2022 против команд Хорватии, Кипра и Мальты.

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Вячеслав Короткин все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры