Главным арбитром отборочного матча чемпионата мира-2022 Россия — Хорватия теперь значится израильтянин Рой Рейншрейбер, а Орель Гринфельд, назначенный ранее судьей, теперь числится в списке как видеоарбитр. То есть состав бригады из Израиля остался прежним, но два рефери поменялись обязанностями. Функции ассистентов по-прежнему возложены на Роя Хассана и Идана Яркони, резервного — на Эйтана Шмулевича.

Объяснений от УЕФА и ФИФА в ответ на запрос «СЭ» пока не последовало. Можно предположить, что так произошло из-за травмы Гринфельда и невозможности заменить в течение короткого времени всю бригаду.

Отмечу, что у Гринфельда гораздо более высокая квалификация, чем у Рейншрейбера, которому еще рано судить игры такого уровня.

Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября. Начало в 21.45 по московскому времени.