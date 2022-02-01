Самедов — о победе Саудовской Аравии: «Это сенсация, команде Месси будет непросто выйти из группы»

Бывший футболист сборной России Александр Самедов отреагировал на победу сборной Саудовской Аравии над Аргентиной на чемпионате мира-2022 (2:1).

«Это сенсация невероятная! Саудовская Аравия очень удивила в первую очередь своей игрой. Но на чемпионате мира не бывает слабых команд. Считаю, что саудовцы выиграли по делу. По первому тайму казалось, что счет будет крупным в пользу Аргентины, но два быстрых гола во втором тайме все перевернули. Что теперь будет с Аргентиной? Думаю, команде Месси будет непросто выйти из группы. Там Польша и Мексика — сильные соперники. Теперь все завертелось», — приводит слова Самедова Metaratings.ru.

В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия занимает первое место (3 очка), Аргентина — последняя (0 очков).

Следующий матч аргентинцы проведут 26 ноября против Мексики. Начало — в 22.00 мск.