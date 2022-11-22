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Сегодня, 17:28

Агуэро рассказал, что его не пустили на тренировочную базу сборной Аргентины

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро раскритиковал футбольную ассоциацию своей страны (AFA) после того, как ему было отказано во въезде на тренировочную базу команды перед матчем Аргентины с Саудовской Аравией на чемпионате мира в Катаре (1:2).

«Я еще не видел сборную Аргентины. Посмотрим, что произойдет, все немного странно. Предположительно, для входа нужно иметь пропуск... Звучит странно, что оформление занимает три-четыре дня. Если они не хотят, чтобы я приходил, ничего страшного, но скажите мне это в лицо. Я никогда никого не обижал, я всегда вел себя хорошо», — приводит слова Агуэро Reuters.

Он также предположил, что внутри есть люди, которым что-то не понравилось из того, что он сказал.

«Я даже не помню. Я спросил, и мне сказали, что решение исходит сверху, но я вижу, что других людей пускают внутрь. Я раньше был в сборной Аргентины, и они быстро оформляют пропуск», — добавил Агуэро.

34-летний аргентинец дебютировал за национальную команду в 2006 году в матче с Бразилией и провел за сборную 101 матч, забил 41 мяч и отдал 19 результативных передач.

В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия занимает первое место (3 очка), Аргентина — последняя (0 очков).

Следующий матч аргентинцы проведут 26 ноября против Мексики. Начало — в 22.00 мск.

Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/former-argentina-striker-aguero-says-he-was-denied-access-team-camp-2022-11-22/
Серхио Агуэро
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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