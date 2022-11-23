Мостовой: «Я победу саудитов назвал фантастикой, японцы тоже прекрасны»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от победы сборной Японии над командой Германии (2:1) в первом туре чемпионата мира в Катаре.

«Никто такого не ожидал. Чемпионат мира начался — третий день и две сенсации. Это здорово! Я победу саудитов назвал фантастикой, японцы тоже прекрасны. По игре было видно, что немцы, ведя в счете, имели запас, но им нельзя было расслабляться. Японцы неплохо атаковали, хорошо выбегали на чужую половину поля по пять человек. Они имели свои возможности и их реализовали. Немецкий защитник прилично опростоволосился в моменте со вторым пропущенным голом, там японец и мяч принял, и пробежал и ударил. Они тоже футбол играть умеют. Все рады, что Япония выиграла», — сказал Мостовой Betonmobile.ru.

Сборная Японии стартовала с победы на ЧМ-2022 и лидирует в группе E, Германия идет на последней, четвертой строчке. Сегодня, 23 ноября состоится второй матч 1-го тура в группе Е между Испанией и Коста-Рикой.

Во втором туре Япония встретится с костариканцами, а Германия сыграет против испанцев.