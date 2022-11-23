Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 20:02

Мюллер заявил, что Германия заслужила поражение от Японии в матче ЧМ-2022

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал поражение от Японии (1:2) в матче группового турнира чемпионата мира-2022 в Катаре.

27.11.2022 | Испания — Германия

«Я чувствую, что мы хорошо играли долгое время, но в футболе необходимо превращать превосходство в голы. Нам не хватило эффективности. Нелепо начинать с поражения. Но если посмотреть на то, как мы пропускали голы, то можно сказать, что поражение было заслуженным. Нам нужно обдумать это. Признать поражение не бывает легко. Однако нужно сохранять объективность, поражение легко анализировать, но трудно воспринимать эмоционально. Без эффективности в футболе нельзя ничего выиграть», — цитирует хавбека Bayern&Germany.

На чемпионате мира-2022 в Катаре Германия выступает в группе Е с Испанией, Коста-Рикой и Японией. Немцы сыграют с испанцами 27 ноября. Начало матча — в 22.00 мск.

Чемпионат мира. Группа E
23 нояб, 16:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Германия
1:2
Япония

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Томас Мюллер
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
4
Читайте также
Ноги от ушей и преданность семье. Как живет и выглядит легендарная хорватка Влашич
Марокко и Хорватия сыграли вничью в матче ЧМ-2022
Срочное заседание СБ ООН по Украине назначено на 24 ноября
Президент Молдавии Санду обвинила Россию в отключении электричества
Мэр Киева Кличко сообщил, что в ряде районов города прогремела еще одна серия взрывов
На что может рассчитывать малый бизнес в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Испания — Коста-Рика: испанцы забили 2 гола за 2 минуты в конце матча
ЧМ в Катаре — ни дня без сенсации! — Live в 21:00
Испания — Коста-Рика: Гави забил в дебютном матче на чемпионатах мира
Главный тренер сборной Японии: «У нас есть характер. И он принес нам историческую победу»
Мостовой: «Большие сборные все никак не могут понять, что на чемпионате мира все сильные и готовы драться до конца»
Испания — Коста-Рика: Ферран Торрес сделал дубль
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Испании обыгрывает Коста-Рику с разгромным счетом после первого тайма на ЧМ-2022

Мостовой: «Я победу саудитов назвал фантастикой, японцы тоже прекрасны»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости