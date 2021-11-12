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Турнирная таблица группы России в отборе ЧМ-2022 перед последними матчами

08:32
Игроки сборной России празднуют забитый мяч. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки сборной России празднуют забитый мяч. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В четверг, 11 ноября, сборная России разгромила Кипр со счетом 6:0 в матче отборочного раунда чемпионата мира-2022. После этого результата команда Валерия Карпина осталась на первом месте в группе Н.

У российской сборной 22 очка в 9 встречах, у единственного преследователя — Хорватии — 20 баллов. 14 ноября команды проведут решающий матч за право напрямую выйти в групповой турнира ЧМ-2022.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Все расклады для сборной России можно прочитать здесь.

Турнирная таблица группы Н после 9 матчей:
1. Россия — 22 очка
2. Хорватия — 20
3. Словакия — 11
4. Словения — 11
5. Мальта — 5
6. Кипр — 5

Прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.

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Сергей Ревенко все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры