Турнирная таблица группы России в отборе ЧМ-2022 перед последними матчами
08:32
В четверг, 11 ноября, сборная России разгромила Кипр со счетом 6:0 в матче отборочного раунда чемпионата мира-2022. После этого результата команда Валерия Карпина осталась на первом месте в группе Н.
У российской сборной 22 очка в 9 встречах, у единственного преследователя — Хорватии — 20 баллов. 14 ноября команды проведут решающий матч за право напрямую выйти в групповой турнира ЧМ-2022.
14.11.2021 | Хорватия — Россия
Все расклады для сборной России можно прочитать здесь.
Турнирная таблица группы Н после 9 матчей:
1. Россия — 22 очка
2. Хорватия — 20
3. Словакия — 11
4. Словения — 11
5. Мальта — 5
6. Кипр — 5
Прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.
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