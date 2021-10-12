Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» победу сборной России в гостевой встрече против Словении (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Сегодня была одержана жизненно важная победа. Сборная России провела отличный первый тайм, во втором грамотно удержала преимущество. Во второй половине матча моментами было тревожно, но мы справились. Очень важная победа для нашей команды, расклад в группе поменялся. Теперь если мы обыграем киприотов, то с Хорватией для первого места хватит ничьей. Особенная победа, наша сборная начинает прибавлять, это видно. Я в восторге от Карпина! Давно у нашей команды не было мысли в игре, большинство побед были на эмоциях. Кстати, а как там Артем Дзюба? Не кусает ли он локти?» — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

После гостевой победы над Словенией сборная России с 19 очками занимает первое место в группе H квалификации ЧМ-2022. В параллельном матче сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками в активе.