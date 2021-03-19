Ахметов: «Знаю, что было в Мариборе в 2009 году. Надеюсь, не повторится»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от мартовских матчей отборочного турнира ЧМ-2022.

«У нас задача — выходить на каждый матч и побеждать. К каждому матчу надо отнестись ответственно. Конечно, знаю о том, что было в Мариборе в 2009 году. Надеюсь, что это не повторится», — сказал Ахметов.

Российской команде предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против сборных Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).

(Игорь Рабинер)