Ахметов: «Знаю, что было в Мариборе в 2009 году. Надеюсь, не повторится»
13:43
Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от мартовских матчей отборочного турнира ЧМ-2022.
«У нас задача — выходить на каждый матч и побеждать. К каждому матчу надо отнестись ответственно. Конечно, знаю о том, что было в Мариборе в 2009 году. Надеюсь, что это не повторится», — сказал Ахметов.
Российской команде предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против сборных Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).
(Игорь Рабинер)
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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