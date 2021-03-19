Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Результаты Лига чемпионов Чемпионат мира-2022
Молодежный Евро-21
Евро-2020
Лига Европы
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
БЕТСИТИ Кубок России
Суперкубок УЕФА
Олимп-ФНЛ
Олимп-ПФЛ
Сборная России
Трансферы
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Другие
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодёжная сборная России
Олимпиада
Видео
Клуб 100
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Ахметов рассказал об извинениях перед Кузяевым за грубый фол в матче ЦСКА — «Зенит»

13:36
Теги:

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал эпизод со столкновением с футболистом «Зенита» Далером Кузяевым в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ. Ахметов в подкате ударил Кузяева прямой ногой и был удален с поля.

«Конечно, я не был рад этому эпизоду и понимал, что это была опасная игра. По картинке выглядело страшновато. Потом поговорил с Далером, он сказал, что даже не почувствовал. Слава богу, что обошлось без травм. Я принес свои извинения и, конечно, сожалею об этом моменте. Изначально я сыграл в мяч, а потом, по инерции нога пошла в ногу. Далер меня не опасается на тренировках, конечно. Это все остается на поле, когда мы в клубах. Сейчас мы в сборной, мы — одна команда», — сказал Ахметов.

Российской команде предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против сборных Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).

(Игорь Рабинер)

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




Загрузка...