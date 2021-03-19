Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал эпизод со столкновением с футболистом «Зенита» Далером Кузяевым в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ. Ахметов в подкате ударил Кузяева прямой ногой и был удален с поля.

«Конечно, я не был рад этому эпизоду и понимал, что это была опасная игра. По картинке выглядело страшновато. Потом поговорил с Далером, он сказал, что даже не почувствовал. Слава богу, что обошлось без травм. Я принес свои извинения и, конечно, сожалею об этом моменте. Изначально я сыграл в мяч, а потом, по инерции нога пошла в ногу. Далер меня не опасается на тренировках, конечно. Это все остается на поле, когда мы в клубах. Сейчас мы в сборной, мы — одна команда», — сказал Ахметов.

Российской команде предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против сборных Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).

(Игорь Рабинер)