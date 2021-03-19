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Андрей Мостовой: «Всегда приятно возвращаться в сборную. Соскучился по Сочи»

13:51
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Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой поделился впечатлениями от начала сборов национальной команды в Сочи перед матчами отборочного турнира ЧМ-2022.

«Всегда приятно возвращаться в сборную, тут отличная атмосфера. Настроение отличное, сейчас все подъезжают. Будем потихоньку готовиться. Погода в Сочи по сравнению с Питером — сказка. К тому же, соскучился по Сочи, у меня есть приятные воспоминания об этом городе. Любимое место в Сочи? «Фишт», — сказал Мостовой.

Также футболист сказал, что думал о возможном невызове в национальную команду из-за того, что получал мало игрового времени в «Зените».

«Задумывался об этом, но тренерский штаб вызвал меня, за что я благодарен. Постараюсь отблагодарить за вызов, работать на 200 процентов», — добавил Мостовой.

Российской команде предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против сборных Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).

(Игорь Рабинер)

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