Зелимхан Бакаев - о вызове в сборную России: «Сейчас чувствую себя намного лучше. Возвращается дриблинг»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, в каком состоянии подходит к матчам сборной России. Игрок не попал в изначальный состав на октябрьские матчи национальной команды, но потому был вызван дополнительно.

— Впереди сборная. Готов?

— Конечно, я сейчас набрал хорошую форму. Особенно после первых сборов. Они мне помогли. Также Валерий Георгиевич тоже помог. Сейчас чувствую себя намного лучше. Возвращается дриблинг.

—У сборной впереди одни из самых сложных матчей. Какой для тебя будет самым неприятным?

—Там каждый матч сложный. Эти два матча будут неприятными и тяжелыми, но надо выигрывать. Другого пути нет, — сказал Бакаев.

В рамках 7-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года сборная России примет команду Словакии в Казани 8 октября. Игра Словения — Россия состоится на стадионе «Людски врт» в Мариборе 11 октября.

После шести туров российская команда набрала 13 очков и находится на 2-м месте в группе H, отставая от лидирующей Хорватии по разнице мячей.