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Сегодня, 14:08

Агент Селюк уверен, что на ЧМ-2022 победит европейская сборная

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал своих фаворитов на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Мне нравятся европейские сборные, я уверен, что чемпионат мира выиграет сборная из Европы. У Франции сборная сумасшедшая, если бы не травмированные игроки, то они бы являлись одним из главных фаворитов на турнире. Но сейчас я назову трех фаворитов: Франция, Англия и Испания. Германия — очень хорошая команда, они проиграли Японии, но иногда бывает, что команда наращивает свою мощь. Я был уверен, что немцы сыграют с Испанией вничью, именно вничью. Даже не было сомнений в том матче и сейчас не сомневаюсь, что они выйдут из группы», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

Сборная Франции обыграла национальные команды Астралии (4:1) и Дании (2:1) и первой обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022.

Сборная Испании в первом туре победила Коста-Рику (7:0), а во втором сыграла вничью с Германией (1:1).

Национальна команда Англии обыграла Иран (6:2) и сыграла вничью с США (0:0).

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-selyuk-uveren-chto-chm-2022-v-katare-vyigraet-sbornaya-iz-evropy-1426585/
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
Дмитрий Селюк
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