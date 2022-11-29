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Сегодня, 13:33

Канунников считает, что сборная России могла бы проявить себя на ЧМ-2022 в Катаре

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Максим Канунников считает, что национальная команда могла бы хорошо выступить на ЧМ-2022 в Катаре.

«Катастрофы не было бы. Сейчас у нас нет нормальных международных матчей. Логично, что тренер обкатывает молодых, знакомится с ними. Считаю нынешний подход правильным. Мы же видим, что нет Головина, Миранчука, Смолова. Их нет, потому что сейчас важнее познакомиться с разными футболистами. А что касается Катара, то если бы наши там были, то хорошо бы себя показывали. Я с удовольствием бы посмотрел, но такой шанс не дали», — приводит «РБ Спорт» слова Канунникова.

Сборная России должна была принять участие в стыковых матчах за право попадания в финальную часть ЧМ-2022, но команда была отстранена от международных соревнований в начале марта нынешнего года.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-kanunnikov-v-katare-sbornaya-rossii-horosho-by-sebya-pokazala/
Максим Канунников
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Сборная России по футболу
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