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Сегодня, 14:39

Орещук: «Не верю, что футболисты, участвующие в чемпионате мира, перейдут в РПЛ зимой»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Роман Орещук не верит, что клубы РПЛ смогут подписать игроков, которые выступают на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Я не верю, что с чемпионата мира кто-то перейдет в Россию в зимнее трансферное окно. Есть много нюансов, может быть, и отстранение тоже. Если нас отстранят полностью, и все эти игроки станут свободными агентами, ну и зачем эти переходы? Зимой нужно переключаться на российских игроков и на аренды», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. В мировом первенстве участвуют два игрока из РПЛ — Деян Ловрен из «Зенита» и нападающий «Динамо» Муми Нгамале.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-oreshchuk-ya-ne-veryu-chto-futbolisty-uchastvuyushchie-v-chempionate-mira-pereydut-v-rpl-zimoy-1426648/
Роман Орещук
РПЛ
Чемпионат мира по футболу 2022
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