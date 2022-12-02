Криштиану Роналду — первый футболист в истории, сыгравший не менее 20 матчей и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был заменен по зоду второго тайма матча ЧМ-2022 против Кореи (1:2).

37-летний Роналду еще не провел ни одного полного матча на ЧМ-2022. В двух предыдущих встречах на турнире Роналду также меняли по ходу второго тайма.

При этом Криштиану Роналду — первый футболист в истории, сыгравший 20+ матчей и на чемпионате мира (20), и на чемпионате Европы (25).

Роналду забил один гол — с пенальти — в трех играх группового раунда ЧМ-2022.