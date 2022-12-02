Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 20:23

Криштиану Роналду — первый футболист в истории, сыгравший не менее 20 матчей и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был заменен по зоду второго тайма матча ЧМ-2022 против Кореи (1:2).

37-летний Роналду еще не провел ни одного полного матча на ЧМ-2022. В двух предыдущих встречах на турнире Роналду также меняли по ходу второго тайма.

При этом Криштиану Роналду — первый футболист в истории, сыгравший 20+ матчей и на чемпионате мира (20), и на чемпионате Европы (25).

Роналду забил один гол — с пенальти — в трех играх группового раунда ЧМ-2022.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
3
0
Читайте также
Легендарный канадец перенес второй инсульт в 35 лет. Что с ним будет дальше?
«Это будет лучший день в моей жизни». В Америке ждут рекорда Овечкина
В Белом доме заявили о неготовности Зеленского к переговорам с РФ
Захарова поиронизировала над сообщением об изгнании «Дождя» из Латвии
Южная Корея победила сборную Португалии и вышла в плей-офф ЧМ-2022
Как в России спасают животных
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Николич: «У Сербии есть долг перед этой Швейцарией! Очень жду победы!»
Тухель не заинтересован в работе со сборной Германии
Роналду: «Первые две цели Португалии достигнуты: плей-офф и победа в группе»
Главная звезда Сербии Влахович не играет на ЧМ. Его обвинили в романе с женой партнера по сборной
ФИФА выпустила видеодоказательства того, что второй гол японцев в ворота Испании был засчитан правильно
Полузащитник Уругвая — о невыходе в плей-офф ЧМ-2022: «Результат, который не зависел от нас»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЧМ-2022: расписание и результаты игрового дня 2 декабря

Барбоза после поражения Португалии от Кореи: «Роналду физически не готов играть на ЧМ»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости