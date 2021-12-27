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Адам Навалка дал согласие вернуться на пост главного тренера сборной Польши

18:03
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Адам Навалка дал предварительное согласие вернуться на пост главного тренера сборной Польши. Но он готов возглавить команду только при условии, что будет иметь возможность покинуть свой пост после стыковых матчей ЧМ-2022, сообщает Sport.pl.

Нынешний главный тренер сборной Польши Паулу Соуза твердо намерен уйти на клубную работу. Он уже согласовал контракт с бразильским «Фламенго».

Чтобы покинуть сборную Польши, Паулу Соузе самому придется выплатить компенсацию в размере 300 тысяч евро.

64-летний Навалка ранее работал с польской сборной с 2013 по 2018 годы.

Напомним, 24 марта 2022 года сборная Польши встретится с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира 2022 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

21%

1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 6
Лестер 3
Матч завершен

Ф2 (+2.0)

21%

2.04

Обе забьют - да

17%

2.02

ТБ 2.5

14%

1.39
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Астон Вилла 1
Челси 3
Матч завершен

П2

27%

1.72

ИТБ2 (1.5)

19%

1.93

Обе забьют - да

18%

2.03

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Иван Шитик все материалы автора
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