Адам Навалка дал согласие вернуться на пост главного тренера сборной Польши
Адам Навалка дал предварительное согласие вернуться на пост главного тренера сборной Польши. Но он готов возглавить команду только при условии, что будет иметь возможность покинуть свой пост после стыковых матчей ЧМ-2022, сообщает Sport.pl.
Нынешний главный тренер сборной Польши Паулу Соуза твердо намерен уйти на клубную работу. Он уже согласовал контракт с бразильским «Фламенго».
Чтобы покинуть сборную Польши, Паулу Соузе самому придется выплатить компенсацию в размере 300 тысяч евро.
64-летний Навалка ранее работал с польской сборной с 2013 по 2018 годы.
Напомним, 24 марта 2022 года сборная Польши встретится с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира 2022 года.
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