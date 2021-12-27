Збигнев Бонек: «Соуза поставил деньги выше принципов и чести»

Экс-президент федерации футбола Польши Збигнев Бонек высказался о желании Паулу Соузы покинуть пост главного тренера национальной команды.

«Соуза поставил деньги выше принципов и чести. Он сделал свой выбор. Мне кажется, что он потерял связь с реальностью.

С уходом этого человека, наши шансы выйти в финальную часть ЧМ-2022 выросли. Надеюсь, президент сделает правильный выбор и с новым наставником мы заиграем еще лучше», — написал Бонек в Twitter.

Паулу Соуза уже заключил предварительный контракт с «Фламенго». Отмечается, что португалеw приступит к работе с бразильским клубом в 2022 году.

Напомним, 24 марта 2022 года сборная Польши встретится с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира 2022 года.