Збигнев Бонек: «Соуза поставил деньги выше принципов и чести»
Экс-президент федерации футбола Польши Збигнев Бонек высказался о желании Паулу Соузы покинуть пост главного тренера национальной команды.
«Соуза поставил деньги выше принципов и чести. Он сделал свой выбор. Мне кажется, что он потерял связь с реальностью.
С уходом этого человека, наши шансы выйти в финальную часть ЧМ-2022 выросли. Надеюсь, президент сделает правильный выбор и с новым наставником мы заиграем еще лучше», — написал Бонек в Twitter.
Паулу Соуза уже заключил предварительный контракт с «Фламенго». Отмечается, что португалеw приступит к работе с бразильским клубом в 2022 году.
Напомним, 24 марта 2022 года сборная Польши встретится с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира 2022 года.
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