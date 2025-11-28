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28 ноября 2025, 18:30

В Киеве мобилизовали бывшего футболиста сборной Украины Гармаша

Алина Савинова

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш был мобилизован в Киеве.

«После прохождения военно-врачебной комиссии и общения с рекрутерами он выбрал службу в одном из подразделений ВСУ», — приводит «Российская газета» заявление городского ТЦК.

В организации подчеркнули, что не применяли к 35-летнему футболисту силы, не требовали взяток и не получали жалоб.

Гармаш родился в поселке Меловое Ворошиловградской области (ныне ЛНР). С 2007 по 2023 год он играл за киевское «Динамо». Также в разные годы полузащитник выступал за «Металлист 1925», «Ризеспор» и «Осиек», а в 2025-м присоединился к украинскому клубу «Лесное». С 2011 по 2021 год Гармаш был игроком сборной Украины.

Источник: Российская газета
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