30 сентября, 19:45

Украинец Коваленко стал одноклубником Кокорина в «Арисе»

Алина Савинова

«Арис» подписал контракт с украинским полузащитником Виктором Коваленко, сообщает пресс-служба клуба из Лимасола.

Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на два года.

Коваленко является воспитанником донецкого «Шахтера», за основную команду которого он выступал с 2013 по 2021 год. Последние четыре сезона полузащитник играл в чемпионате Италии: за «Аталанту», «Специю» и «Эмполи».

На счету футболиста 33 матча за главную сборную Украины, однако он не играл за национальную команду с 2021 года.

За «Арис» с лета 2022-го выступает российский нападающий Александр Кокорин.

