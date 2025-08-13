The Telegraph: Суперкубок УЕФА могут преобразовать в турнир с участием четырех команд

Формат Суперкубка УЕФА может быть изменен со следующего сезона, сообщает The Telegraph.

По информации источника, рассматривается вариант с участием четырех команд в турнире вместо двух. В таком случае Суперкубок будет состоять из полуфинальной и финальной стадий. Однако пока нет информации о том, по какому принципу будут отбираться два других участника турнира.

Матчи за Суперкубок УЕФА проводятся с 1972 года. Трофей разыгрывают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошедшего сезона.

В 2025 году в Суперкубке УЕФА принимают участие «ПСЖ» и «Тоттенхэм».