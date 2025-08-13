«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: началась трансляция матча Суперкубка УЕФА
Началась трансляция матча Суперкубка УЕФА между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом». Встреча проходит на стадионе «Фриули» в Удине (Италия). Время начала — в 22.00 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Отслеживать ключевые события и результат игры «ПСЖ» — «Тоттенхэм» можно в нашем матч-центре.
Трансляция игры в прямом эфире проходит на онлайн-платформе «Okko Спорт». Просмотр контента стримингового сервиса возможен по платной подписке.
Этот матч станет 50-м розыгрышем трофея в истории. Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является «Реал».
