13 августа, 21:50

«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: началась трансляция матча Суперкубка УЕФА

«ПСЖ» и «Тоттенхэм» сыграют в Суперкубке УЕФА 13 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Началась трансляция матча Суперкубка УЕФА между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом». Встреча проходит на стадионе «Фриули» в Удине (Италия). Время начала — в 22.00 по московскому времени.

Суперкубок УЕФА. .
13 августа, 22:00. Bluenergy Stadium (Удине)
ПСЖ
2:2
Тоттенхэм Хотспур

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Отслеживать ключевые события и результат игры «ПСЖ» — «Тоттенхэм» можно в нашем матч-центре.

Трансляция игры в прямом эфире проходит на онлайн-платформе «Okko Спорт». Просмотр контента стримингового сервиса возможен по платной подписке.

&laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тоттенхэм&raquo;.«ПСЖ» — «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА

Этот матч станет 50-м розыгрышем трофея в истории. Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является «Реал».

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тоттенхэм Хотспур
