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18 июня, 18:36

«Фенербахче» объявил о переходе форварда «Мальорки» Мурики

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Мальорки» Ведат Мурики продолжит карьеру в «Фенербахче», сообщает пресс-служба турецкого клуба.

32-летний косовар вечером 18 июня прибудет в Стамбул для прохождения медосмотра и завершения трансфера. Он уже играл в «Фенербахче» с 2019 по 2020 год.

В прошедшем сезоне Мурики забил 23 гола в 37 матчах и занял второе место в гонке бомбардиров Ла лиги, уступив только форварду «Реала» Килиану Мбаппе.

Нападающий выступал за «Мальорку» с 2022 года. Также до этого он защищал цвета «Лацио», «Ризеспора», «Генчлербирлиги», «Гиресунспора» и албанской «Теуты».

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