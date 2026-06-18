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18 июня, 22:05

Денис Макаров расторг контракт с «Кайсериспором» из-за долгов по зарплате

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский полузащитник Денис Макаров расторг контракт с турецким «Кайсериспором», сообщает компания «Алетейя», которая представляет интересы футболиста.

Клуб три месяца не выплачивал зарплату 28-летнему россиянину, что позволило ему расторгнуть контракт по уважительной причине.

Макаров стал игроком «Кайсериспора» в январе 2026 года. Он провел в турецком клубе 13 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее Макаров играл за московское «Динамо», «Рубин», «Нефтехимик» и вторую команду «Оренбурга». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.

Источник: Telegram-канал компании «Алетейя»
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Денис Макаров
ФК Кайсериспор
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