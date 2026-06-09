L'Equipe: Шевалье интересен «Бешикташу»

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье может продолжить карьеру в Турции, сообщает L'Equipe.

В число клубов, заинтересованных в подписании француза, входит «Бешикташ», который уже изучал возможность сделки. Отмечается, что турецкому клубу будет трудно подписать Шевалье, поскольку вратарь, скорее всего, предпочтет более привлекательный проект.

По информации источника, будущее голкипера в «ПСЖ» остается неопределенным, и Шевалье хочет подробнее узнать о планах клуба на следующий сезон. Ранее сообщалось об интересе к вратарю со стороны «Тоттенхэма» и «Астон Виллы».

В сезоне-2025/26 на счету француза 26 матчей во всех турнирах, 10 из которых он отыграл на ноль. Его контракт с парижанами рассчитан до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 25 миллионов евро.