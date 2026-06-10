Романо: форвард «Мальорки» Муричи перейдет в «Фенербахче» за 15 миллионов евро

«Фенербахче» договорился о переходе нападающего «Мальорки» Ведата Муричи, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сумма сделки составит 15 миллионов евро. 32-летний форвард согласовал условия контракта.

По итогам сезоне-2025/26 «Мальорка» покинула Ла лигу. На счету Муричи 37 матчей, 23 гола и один результативный пас. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года.

Ранее нападающий уже играл за «Фенербахче» в сезоне-2019/20. За сборную Косово Муричи провел 68 матчей и забил 32 гола.