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Сегодня, 21:16

Романо: форвард «Мальорки» Муричи перейдет в «Фенербахче» за 15 миллионов евро

Руслан Минаев

«Фенербахче» договорился о переходе нападающего «Мальорки» Ведата Муричи, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сумма сделки составит 15 миллионов евро. 32-летний форвард согласовал условия контракта.

По итогам сезоне-2025/26 «Мальорка» покинула Ла лигу. На счету Муричи 37 матчей, 23 гола и один результативный пас. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года.

Ранее нападающий уже играл за «Фенербахче» в сезоне-2019/20. За сборную Косово Муричи провел 68 матчей и забил 32 гола.

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ФК Мальорка
ФК Фенербахче
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