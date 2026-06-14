«Тоттенхэм» продлил контракт с защитником Педро Порро

«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с испанским защитником Педро Порро.

Отмечается, что 26-летний футболист подписал с клубом долгосрочное соглашение.

«Педро — очень важный для нас игрок, который неизменно демонстрирует свою способность влиять на игру как в обороне, так и в атаке. Помимо его технических качеств, мне также нравится его менталитет. Каждый день он хочет работать, учиться и становиться лучше. Мы верим в Педро, и я рад продолжить работать с ним, чтобы помочь ему добиться еще большего в ближайшие годы», — заявил главный тренер команды Роберто Де Дзерби.

В сезоне-2025/26 Порро провел 47 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 6 результативных передач. Он выступает за лондонцев с 2023 года.

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