Тренер ПСВ рассказал, что потеряет команда после перехода Хендрикса в «Спартак»

Главный тренер ПСВ Рогер Шмидт рассказал, что потеряет его команда после перехода полузащитника Йоррита Хендрикса в московский «Спартак».

— Нам будет не хватать его профессиональных и человеческих качеств, — сказал Шмидт во время клубного шоу перед матчем с АЗ. — У нас молодая команда, и Йоррит был ролевой моделью для остальных игроков. Он показывал, что такое быть профессиональным футболистом. Но и Йоррит молод, он вполне может вернуться в ПСВ через два-три года.

Покидая эфир, Шмидт показал большой палец Хендриксу, а тот, в свою очередь, пообещал зайти в раздевалку после матча.

Хендрикс присоединится к «Спартаку» на сборах, красно-белые отправятся в Дубай в четверг.