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Сегодня, 15:53

«Спартак» вновь обращался в «Тальерес» по поводу трансфера Сосы

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По информации Metaratings, «Спартак» снова контактировал с аргентинским «Тальерес» по поводу трансфера полузащитника Рамона Сосы, но получил отказ.

Утверждается, что в аргентинским клубе заявили, что трансфер маловероятен, а сам футболист не хочет переезжать в Россию.

Ранее сообщалось, что игрок отказался от первого предложения красно-белых и хочет попасть в клуб АПЛ.

24-летний Соса является воспитанником академии «Ривер Плейт», за «Тальерес» выступает с января 2023 года. Парагваец провел за клуб из Кордовы 56 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.

Источник: Metaratings
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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