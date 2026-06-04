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4 июня, 06:27

TEAMtalk: «Вест Хэм» запросил за трансфер Фернандеша более 90 миллионов евро

Павел Лопатко

«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника «Вест Хэма» Матеуша Фернандеша, сообщает TEAMtalk.

По данным источника, «молотобойцы» рассмотрят предложения по 21-летнему португальцу после вылета в Чемпионшип. При этом на продаже спортивных прав на игрока они намерены выручить не менее 93 миллионов евро.

Фернандеш играет за «Вест Хэм» с августа 2025 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.

В сезоне-2025/26 в 42 матчах во всех турнирах полузащитник забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 50 миллионов евро.

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ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
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