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Семь футболистов сменили «Чертаново» на «Крылья Советов»

15:32
Тренировка &quot;Крыльев&quot;. Фото ФК "Крылья Советов".
Тренировка &quot;Крыльев&quot;. Фото ФК "Крылья Советов".
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«Крылья Советов» объявили о переходе семи футболистов, которые ранее выступали за «Чертаново».

Сообщается, что к команде присоединились вратарь Иван Ломаев, защитники Юрий Горшков, Максим Витюгов, полузащитники Данил Пруцев, Роман Ежов и нападающие Дмитрий Цыпченко и Владислав Сарвели. В Самару вернулся местный воспитанник Сергей Божин, проведший прошлый сезон в «Торпедо». Новички будут внесены в заявку на сезон-2020/21 и могут выйти на поле в матче с «Балтикой».

Матч «Крылья Советов» — «Балтика» состоится 2 августа. Начало в 18.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18184

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