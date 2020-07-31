Семь футболистов сменили «Чертаново» на «Крылья Советов»

«Крылья Советов» объявили о переходе семи футболистов, которые ранее выступали за «Чертаново».

Сообщается, что к команде присоединились вратарь Иван Ломаев, защитники Юрий Горшков, Максим Витюгов, полузащитники Данил Пруцев, Роман Ежов и нападающие Дмитрий Цыпченко и Владислав Сарвели. В Самару вернулся местный воспитанник Сергей Божин, проведший прошлый сезон в «Торпедо». Новички будут внесены в заявку на сезон-2020/21 и могут выйти на поле в матче с «Балтикой».

Матч «Крылья Советов» — «Балтика» состоится 2 августа. Начало в 18.00 по московскому времени.