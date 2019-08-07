"Реал" готов заплатить за Неймара 120 миллионов евро и расстаться с Модричем

"Реал" предложил "ПСЖ" за трансфер нападающего Неймара 120 миллионов евро и бесплатный переход в "ПСЖ" полузащитника Луки Модрича, сообщает Diario Sport.

Таким образом, стоимость трансфера бразильского форварда оценивается в 180 миллионов евро - трансферную стоимость футболиста, по данным transfermarkt.

Как сообщалось ранее, cитуация должна разрешиться в ближайшие дни. При этом отмечается, что если не произойдет каких-либо непредвиденных обстоятельств, бразильский нападающий перейдет в "Реал".

В сезоне-2018/19 27-летний бразилец провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Парижский клуб приобрел его у "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро.