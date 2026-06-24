Защитник «Аталанты» Палестра перейдет в «Челси»
Защитник «Аталанты» и сборной Италии Марко Палестра станет игроком «Челси», сообщил журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, клубы и 21-летний футболист достигли устной договоренности по трансферу. «Аталанта» получит за правого латераля свыше 55 миллионов евро с учетом бонусов и процент от последующей перепродажи игрока. «Челси» подпишет с футболистом долгосрочный контракт.
В июне интерес к Палестре проявлял «Интер». Миланский клуб предлагал «Аталанте» за итальянца 45 миллионов евро.
Сезон-2025/26 Палестра провел на правах аренды в «Кальяри». В 37 матчах он забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
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2
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3
|Рома
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4
|Комо
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|0-0
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5
|Милан
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6
|Ювентус
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|0-0
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7
|Аталанта
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8
|Болонья
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9
|Лацио
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10
|Удинезе
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11
|Сассуоло
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|0-0
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12
|Торино
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|0
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|0-0
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13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
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|0
|0
|0-0
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15
|Фиорентина
|0
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|0
|0
|0-0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
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18
|Венеция
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|0
|0
|0
|0-0
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19
|Фрозиноне
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|0
|0
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|0
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20
|Монца
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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|23.08
|00:00
|Рома – Фиорентина
|- : -
|23.08
|00:00
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
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|Болонья – Лацио
|- : -
|23.08
|00:00
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|00:00
|Дженоа – Наполи
|- : -
|23.08
|00:00
|Интер – Монца
|- : -
|23.08
|00:00
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|00:00
|Торино – Милан
|- : -
|23.08
|00:00
|Удинезе – Комо
|- : -
|23.08
|00:00
|Венеция – Лечче
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