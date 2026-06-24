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24 июня, 10:23

Защитник «Аталанты» Палестра перейдет в «Челси»

Сергей Филин

Защитник «Аталанты» и сборной Италии Марко Палестра станет игроком «Челси», сообщил журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клубы и 21-летний футболист достигли устной договоренности по трансферу. «Аталанта» получит за правого латераля свыше 55 миллионов евро с учетом бонусов и процент от последующей перепродажи игрока. «Челси» подпишет с футболистом долгосрочный контракт.

В июне интерес к Палестре проявлял «Интер». Миланский клуб предлагал «Аталанте» за итальянца 45 миллионов евро.

Сезон-2025/26 Палестра провел на правах аренды в «Кальяри». В 37 матчах он забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

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 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
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 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 00:00 Рома – Фиорентина - : -
23.08 00:00 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 00:00 Болонья – Лацио - : -
23.08 00:00 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 00:00 Дженоа – Наполи - : -
23.08 00:00 Интер – Монца - : -
23.08 00:00 Парма – Кальяри - : -
23.08 00:00 Торино – Милан - : -
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