Защитник «Аталанты» Палестра перейдет в «Челси»

Защитник «Аталанты» и сборной Италии Марко Палестра станет игроком «Челси», сообщил журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клубы и 21-летний футболист достигли устной договоренности по трансферу. «Аталанта» получит за правого латераля свыше 55 миллионов евро с учетом бонусов и процент от последующей перепродажи игрока. «Челси» подпишет с футболистом долгосрочный контракт.

В июне интерес к Палестре проявлял «Интер». Миланский клуб предлагал «Аталанте» за итальянца 45 миллионов евро.

Сезон-2025/26 Палестра провел на правах аренды в «Кальяри». В 37 матчах он забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.