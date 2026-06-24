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Романо: защитник «Байера» Гримальдо переходит в «Атлетико»

Руслан Минаев
Алехандро Гримальдо.
Фото Getty Images

«Атлетико» договорился о переходе защитника «Байера» Алехандро Гримальдо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны достигли устного соглашения о трансфере. «Байер» получит около 20 миллионов евро, а также бонусы.

Контракт 30-летнего испанца с немецкой командой истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценил стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Гримальдо провел 46 матчей, забил 14 голов и сделал 12 результативных передач. Ранее воспитанник «Барселоны» играл за «Бенфику».

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Алехандро Гримальдо
ФК Атлетико
ФК Байер
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