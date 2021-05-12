Артета опроверг информацию о возвращении Щенсны в «Арсенал»
10:26
Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны не перейдет в «Арсенал», сообщает Metro.
Как сообщил главный тренер лондонцев Микель Артета, 31-летний поляк не является приоритетом команды в качестве трансфера.
Ранее сообщалось, что вратарь «канониров» Бернд Лено намерен остаться в клубе.
В текущем сезоне Щенсны, который выступал за «Арсенал» с 2009 по 2015 год, провел 36 матчей за «Ювентус», в которых пропустил 38 мячей.
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